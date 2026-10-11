Straubing (ots) -
Europa wird abermals bewusst, dass nicht einmal die Freigabe von Ölreserven und das Springen über noch so viele Stöckchen, die Donald Trump ihm hinhält, sein Wohlwollen erhalten kann. Unabhängiger zu werden, bleibt das Gebot der Stunde.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6368830
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