(Der Name Weimer war in der ersten Zwischenüberschrift falsch geschrieben - die Schreibweise wurde korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer hitzigen bundespolitischen Debatte über ein mögliches Bündnis von Linke, Grünen und SPD in Berlin treiben die drei Parteien ihre Sondierungsgespräche voran. Die möglichen Partner kamen am Sonntag erneut zusammen und wollen auch am Montag ihre Verhandlungen fortsetzen. Gleichzeitig nahmen die Warnungen vor einer linksgeführten Regierung in der Hauptstadt zu. Der Kulturstaatsminister und Kanzlervertraute Wolfram Weimer löste mit drastischen Worten Streit in der schwarz-roten Koalition aus. Doch auch aus den Reihen von Grünen und SPD kommen ablehnende Stimmen.

Am Rande der Sondierungen hielten sich die drei Parteien mit Zwischenständen bedeckt, gesprochen werden soll etwa noch über mögliche Zankäpfel wie Mieten und Wohnen. Umso heftiger tobt die öffentliche Debatte. In den vergangenen Wochen wurden der Berliner Linken immer wieder einzelne konkrete Verbindungen zu antisemitischen Kreisen und in das sogenannte Clan-Milieu vorgeworfen, wobei der Begriff Clankriminalität in der Partei als stigmatisierend kritisiert wird.

Weimer sagte der "Bild"-Zeitung, die Berliner Linke öffne "dem Antisemitismus Tür und Tor". Islamistische und linksradikale Milieus verbündeten sich. Baden-Württembergs Ex-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte es im "Spiegel" "vollkommen ausgeschlossen", mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die offen antisemitisch agiere.

Weimer warnt vor "Achsbruch" für Deutschland



Bundestags-Vizepräsident und Ex-Grünen-Chef Omid Nouripour sagte angesichts von Berichten über eine Nähe von Linke-Politikern zu radikalen Milieus in der "Bild": "Ich glaube nicht, dass man solchen Leuten Verantwortung überreichen kann." Er hoffe sehr, "dass meine Leute sich der Größe der Entscheidung bewusst sind", mahnte er die Berliner Grünen.

Weimer forderte die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas auf, ein Linksbündnis "sofort und eindeutig" zu unterbinden. Sonst wäre dies eine Belastung, "ein Misstrauensvotum gegen unsere Koalition". Es sei nicht zu ertragen, wenn Bas und Klingbeil ein Überschreiten "aller roten Linien für Demokraten" passieren ließen. Eine Regierung "unter Führung der SED-Nachfolger wäre ein Achsbruch für die Integrität der Bundesrepublik". Der parteilose Weimer gilt als enger Vertrauter des momentan stark unter Druck stehenden Bundeskanzlers und CDU-Chefs Friedrich Merz.

SPD kritisiert Gerüchte über Koalitionsbruch



SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf entgegnete: "Wer über Auswirkungen auf die Koalition im Bund oder mögliche Minderheitsregierungen spekuliert, zeigt nur, dass er den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden hat." Zuletzt war im Regierungsviertel ein vorzeitiges Aus der Koalition Gegenstand von Spekulationen gewesen. Weimer war dabei das Gerücht über eine mögliche CDU-Minderheitsregierung zugeschrieben worden - der Kulturstaatsminister wies dies jüngst in der "Süddeutschen Zeitung" aber vehement zurück und betonte, er warne im Gegenteil vor einer Minderheitsregierung.

Klüssendorf sagte der Deutschen Presse-Agentur, Weimer solle sich lieber damit beschäftigen, "ob die Union (...) weiterhin die Zusammenarbeit mit Rechtsextremen ausschließt". Er spielte damit auf die aktuelle "Brandmauer"-Debatte über das Verhältnis von Union und AfD an. Klüssendorf verwies auf "erhebliche Fragen" in Sachsen-Anhalt. Dort bemüht sich die AfD gerade um genügend Abgeordneten-Stimmen, um ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten zu wählen.

Linke: "Leuchtturm für einen Politikwechsel"



Die Linke im Bund hofft auf einen "Leuchtturm für einen Politikwechsel" durch Rot-Grün-Rot, wie ihr Parteivorstand in einem Beschluss betonte. Der Linken-Abgeordnete Dietmar Bartsch warf Kritikern vor, die Debatte zu instrumentalisieren. "Wer meint, dass Wahlverlierer, also Union und SPD mit dem Beiboot Grüne, regieren sollten, der soll das sagen", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel". Gegen Antisemitismus habe Spitzenkandidatin Elif Eralp klar Position bezogen. Der Berliner Politologe Thorsten Faas sagte der dpa, die CDU unter Stefan Evers scheine "auch weiterhin ein großes Interesse" an einem rechnerisch möglichen CDU-Grünen-SPD-Bündnis zu haben.

Die Länder-Unionsfraktionschefs Klaus Holetschek (Bayern/CSU) und Andreas Bühl (Thüringen/CDU) forderten die SPD zur Absage an ein Bündnis mit der Linken auf. Im "Focus" warnten sie vor antisemitischen Kräften in Berlin und stellten Finanzflüsse aus anderen Bundesländern infrage. "Wenn die SPD in Berlin mit dieser Linken zusammenarbeitet, dann muss sich für uns unweigerlich die Frage nach der weiteren Zusammenarbeit mit der SPD stellen", schrieben sie.

Giffey: Gespräche nicht fortführen



Für "nicht vertretbar" hält auch Berlins amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) eine Koalition mit der Linkspartei in Berlin. Sie begründete das auf Instagram mit Streit beim Wahlsieger: 120 Linke hatten sich per Brief gegen eine rot-grün-rote Antisemitismus-Vereinbarung gestellt.

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Kurt Fischer sagte der dpa: "Wenn die Linke nicht ihre Hausaufgaben macht und so manchen radikalen Quertreiber nicht sanktioniert oder rausschmeißt, kann man keine verantwortungsvolle Koalition für unsere Hauptstadt formen."/bw/DP/he