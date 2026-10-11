Wer auf der Mondoberfläche eine Station betreiben will, steht vor einem logistischen Problem: Jedes Kilogramm Ausrüstung von der Erde ist extrem teuer. Genau hier setzt ein technischer Ansatz an, der zwei ungleiche Ausgangsstoffe verbindet. Der Transport von Fracht zur Mondoberfläche kostet Schätzungen zufolge bis zu einer Million US-Dollar pro Kilogramm. Um diese Abhängigkeit von irdischen Lieferungen zu verringern und die Kosten zu senken, suchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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