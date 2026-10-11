Trotz anhaltender Kritik ist sich das KI-Unternehmen unsicher, ob seine Modelle in der Lage sind, zu fühlen. Zum Schutz ihres Wohlergehens können sie unter anderem Gespräche selbstständig beenden. Anthropic hat die Nutzungsrichtlinien seines Chatbots Claude überarbeitet. Laut einer Unternehmensankündigung betreffen die Änderungen unter anderem Anfragen aus den sensiblen Bereichen Gesundheit und Finanzen sowie Wahlbeeinflussung und Waffenentwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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