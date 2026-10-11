München (ots) -Es war zäh gegen Straubing, es war harte Arbeit und dann trifft Mannheims Dan Renouf mit sehr viel Wumms doch noch zum 2:1 für die Adler. Zweiter! Der Siegtorschütze Dan Renouf: "Ich bin kein Torjäger, diesen Druck möchte ich nicht. Ich bin nicht so stolz auf unseren letzten Monat, aber dieses Wochenende haben wir wieder das Selbstbewusstsein gefunden."Der starke Straubinger Marcel Brandt motzt: "Es gab nur einen kleinen Unterschied und das war das 2:1."Siebter Sieg in Folge für den Meister! Die Eisbären Berlin bleiben nach dem 3:0 in Bremerhaven so gut wie unüberwindbar. In den letzten 5 Spielen kassierten sie lediglich 1 Gegentor. "Das ein oder andere Mal hatten wir Glück. Jonas Neffin hat auch wieder brutale Saves gemacht. Aber ein bisschen Glück muss man sich erarbeiten", findet Jonas Müller und spricht dann schon fast eine erneute "Meister-Drohung" an die Konkurrenz aus: "Wir haben eine tolle Gruppe und trotzdem ist das, so wie wir spielen, noch nicht ganz perfekt."Die Kölner Haie bejubeln den ersten Heimsieg nach regulärer Spielzeit in dieser Saison. "Der Sieg ist wichtig, weil wir seit dem Saisonstart dem Gefühl hier zuhause hinterlaufen, und das meine ich wortwörtlich. Wir sind ungeduldig in unserem Spiel. Wir wollen es erzwingen, was ein gutes Zeichen ist. Der Sieg ist wichtig, um Vertrauen und ein gutes Gefühl zu geben", erklärt Haie-Kapitän Moritz Müller. Für Nürnberg ist es die 3.Niederlage in Folge gegen ein Top-Team. "Wir haben das Potenzial zu mehr, schade, dass wir es nicht nutzen", hadert Niklas Treutle.Münchens Routiniers drehen das Spiel in Schwenningen zum 4:3-Zittersieg. "Das war brutal spannend zum Schluss. Wir haben Schwenningen mit den ganzen Strafen nochmal rankommen lassen. Daraus müssen wir lernen", attestiert Yasin Ehliz, dem sein 150. DEL-Tor gelang. Fabio Wagner macht für München nach seiner langen Sperre aus den vergangenen Playoffs sein 1. Spiel der Saison für Red Bull. Schwenningen rutscht auf den letzten Tabellenplatz ab.Die Löwen Frankfurt siegen beim Angstgegner ERC Ingolstadt, der letzte Saison viermal gegen sie gewann, im Penalty-Schießen. Es sind die Punkte 8 und 9 der Löwen Frankfurt bei Auswärtsspielen in dieser Saison, zu Hause steht man noch bei 0 Zählern. Kapitän Maksim Mathushkin ahnt den Grund: "Wir spielen auswärts einfach simpler und dreckiger. Zuhause wollen wir manchmal einfach zu viel und wollen es zu fancy machen.""Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 8. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Donnerstag geht es weiter mit der PENNY DEL - zum Auftakt des 9. Spieltags ab 19.15 Uhr mit der Partie Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine. Schon am Mittwoch spielen die Eisbären Berlin in der Champions Hockey League gegen den KAC Klagenfurt (live bei MagentaSport ab 19.15 Uhr).Adler Mannheim - Straubing Tigers 2:1 - "Ein kleiner Fehler und der wurde bestraft": Mannheim stoppt die Mannschaft der StundeAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0NvWUJZOWJYSS9CcXFzUHhSOEMzT0xzWldqemR1Kzlyc0Y2VjBDdVhlQT0=Renouf und Klein bitten zum Tanz. Die Handschuhe fallen und die Fäuste fliegen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1I5YzlsUHZYR2hIUkpOOWNjbVFwNUhjdk1GT0M4UUthSFJJd2YrSjhtMD0=Dan Renouf, Siegtorschütze für Adler Mannheim: "Ich bin kein Torjäger, diesen Druck möchte ich nicht. Ich bin nicht so stolz auf unseren letzten Monat, aber dieses Wochenende haben wir wieder das Selbstbewusstsein gefunden. Jeder Sieg erhöht das Selbstbewusstsein. Wir sind mit diesem Wochenende sehr zufrieden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGFGYnRrNW1hM3JsMHhZYTFLOG1oTzZ5Z0Z4UVFuNzgrZktEWlcyL2NGMD0=Marcel Brandt, Straubing Tigers: "Es gab nur einen kleinen Unterschied und das war das 2:1. Wir hatten auch Riesenchancen, aber wir haben am Ende des Tages das Tor nicht gemacht. Ein kleiner Fehler und der wurde bestraft. Wir haben es oft zu kompliziert gespielt."Über die Ambitionen: "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen bis zur Länderspielpause. Ja, wir haben 5 Spiele gewonnen, wir haben uns gefunden. Die Reise ist noch nicht vorbei." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=alA0RXFCdXB3eXNDbkt3bFFGdlo4b1FIQXlmY3lMQVBYQ0Q0NkM0RlBiZz0=Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 4:2 | Köln bricht den Bann vor eigenem Publikum: "Der Sieg ist wichtig, weil wir seit dem Saisonstart dem Gefühl hier zuhause hinterlaufen"Alle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTNaUUl0RDF2eXYybUVsNGdUNmlqZitZc0FmcUVlR0l2Y3YxQU92cktKUT0=Die Haie haben es eilig! Nur 44 Sekunden braucht es für den Doppelschlag. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnMzMWE0WTlCYjlGVEV5M0o5eFlrRk9JN2JyS2pVVXNYZENxRUxIZ2tudz0=Marcel Noebels schiebt die Scheibe an den Pfosten anstatt ins leere Tor. Er kann es selbst kaum fassen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUNuZGlsUll3OHB5WmMxODdXWGI3eVpjbitZZVQrbDI5ckdkMjlBcnpFdz0=Die Emotionen kochen nochmal hoch. Auslöser dafür ist ein Zusammenprall zwischen MacLeod und Treutle. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZStIT2lveFFYaitmSFZoLzVrL1VHbzhHbEpKTHQ3WlRrVDNWbk5IeHoxVT0=Patrick Russell macht quasi mit der Schlusssirene den Deckel drauf. 0,1 Sekunden noch auf der - Köln führt 4:2. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enE0anc1NVk1WFJGazNlL1BjMWxJTlY1VzU2aGtvelJZR3dIMnJoNnJ2Zz0=Moritz Müller, Kölner Haie: "Es fühlt sich gut an, auch wenn wir es am Ende wieder unnötig spannend gemacht haben. Der Sieg ist wichtig, weil wir seit dem Saisonstart dem Gefühl hier zuhause hinterlaufen, und das meine ich wortwörtlich. Wir sind ungeduldig in unserem Spiel. Wir wollen es erzwingen, was ein gutes Zeichen ist. Der Sieg ist wichtig, um Vertrauen und ein gutes Gefühl zu geben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXBFcmR0RmhOZGpUTHRQaU53cmk4WVRIOFZFV3VZWTFzNFhTbEdzWWFGMD0=Niklas Treutle, Nürnberg Ice Tigers: "Direkt nach dem Spiel tut es sehr weh, es ist frustrierend. Wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt und waren jedes Mal kurz vor Schluss noch im Spiel. Das ist auch ein Grund stolz zu sein. Wir müssen die Kleinigkeiten richtig machen. Heute haben wir die erste Minute verschlafen. Wir haben das Potenzial zu mehr, schade, dass wir es nicht nutzen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a2NRVnpwODgxTGtXTHA3bXNxUDlqMGo0dEpsZmNkRWROS1VXYVVuSWV5MD0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 0:3 | "Glück muss man sich erarbeiten": Berlin setzt Mega-Serie fortAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzJSelVGTEhveVU0V3lYUmN4N0dOc0Z4VnpBVFJkaGIvZW9pOXFHMlZsYz0=Alexander Friesen, Fischtown Pinguins Bremerhaven: "Wir hatten Chancen und einige Pfostentreffer. Wir haben gut genug gespielt, um gewinnen zu können. Es sind enge Spiele gegen solche Teams, da braucht man vielleicht mal den ein oder anderen Bounce. Wir müssen einfach einen Weg finden Tore zu erzielen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RGN2NmRYSkJjVzJBUE1qeW16dFl2Mys3dkt0UjRGdEFJV1kzNlNmWnZaOD0=Jonas Müller, Eisbären Berlin: "Das ein oder andere Mal hatten wir Glück. Jonas Neffin hat auch wieder brutale Saves gemacht. Aber ein bisschen Glück muss man sich erarbeiten. Wir haben eine tolle Gruppe und trotzdem ist das, so wie wir spielen, noch nicht ganz perfekt. Wir werden darauf aufbauen, es funktioniert ganz gut." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFpVMElQcFAwNHl6QkxUanVrZTZ6bXdYNGJuRDZRTVBmY1VQK0R1SGo2Zz0=Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg 3:2 (OT) - Comeback-Sieg! Iserlohn hält "großem Druck" standAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=TGJHbUJnYytoNDloWXVWQmQ0b3VSamM1Z2JFUHpiNUU3OCtMQzFFbEprOD0=3:2! Colin Ugbekile entscheidet das Spiel für Iserlohn in der Overtime.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dU8wZlFiNDZzeHArVzd4QkpCTkNqVnBwcG1qMkRQMHBWWmdudGNucVhSST0=Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg: "Wir sind super gestartet und haben den Ton angegeben. Dann waren wir ab dem 2. Drittel nicht geradlinig genug. Wir müssen konstanter über 60 Minuten spielen." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dUhGY3N4bXpwRUpuQ0doMnVVL0RBQ2R2elc3aERNcUZ5emZISTNlQlNhZz0=Colin Ugbekile, Iserlohn Roosters: "Das war ein Auf und Ab. Der Druck war groß. Wir wollten mit breiter Brust rauskommen. Das haben wir nach dem 0:2-Rückstand geschafft. Wir wussten, dass wir gut gespielt haben und waren cool in der Kabine." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=enNldDZhZCt6Y0FtT3M5MGpRQUtaUHZuYUkzdVhNS29uU21kVlc2Y3Vvbz0=Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull München 3:4 - Münchens Routiniers drehen das Spiel und zittern sich zum Sieg.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dllyRWVJT0JmVDU1bHN5Z2FQdkZhaDhWaEo0NGJsa2Vscm5PekNPcDNrMD0=Yasin Ehliz markiert mit seinem 1. Saisontor das 3:1 für München.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=djZ4d1NpL0JlMkwvTFk5V3c5TGlKUVczZllIZTdzL2EwQmxMd2NURTQ4VT0=Yasin Ehliz nach seinem 150. DEL-Tour für Red Bull München: "Das war brutal spannend zum Schluss. Wir haben Schwenningen mit den ganzen Strafen nochmal rankommen lassen. Daraus müssen wir lernen." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MEVwQm51OTRIL3pDVVZ0UllGMWFvOWQ2eEFBMVI5Qll1YlRqb00yMDJ1TT0=Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 1:2 - Augsburgs Blank leitet die Niederlage seines Jugendvereins ein.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Q0YvZ0FTdk5MUXN6SFlZZzJWYzRZYmlOMVlUK0hGc0duYmNoakpQS2Erdz0=Garant für das Sechs-Punkte-Wochenende der Augsburger: Tobias Ancicka überragt im Tor der Panther nach seinem Shootout vom Freitag.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WkhGUEhxY3J5b2t0bHJFa044L1FPeUZWV0VTSjhrdEpGUmhZdTcwZ0d3TT0=Krefeld hat kurz vor Schluss noch die Riesenchance auf das 2:2.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZjREWUpjd2ZDc0w1SDdMQ1p3YldQVUExYjVKMGZWZ3VqNDVhdnVhYjhiZz0=Luca Hauf, Krefelder Pinguine, trifft zum 1:2 für die Pinguine: "Wir müssen besser anfangen, das war am Anfang zu wenig. Das 3. Drittel war sehr stark. Unser Powerplay sah nicht gut aus. Wir müssen ekliger spielen und so anfangen, wie wir aufgehört haben." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WEdJV1V4WmtPdUs2ellTem5IZTF3a2NwVCtWcFFIZkg1YURGQkRXb09ZMD0=Sebastian Zwickl, Schütze zum 2:0 für die Augsburger Panther: "Wir sind sehr zufrieden. Tobias Ancicka hat brutal gehalten. Das Sechs-Punkte-Wochenende ist der Wahnsinn." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=M3lnVmRMS1hDaEdvNVBSTHJ3RXVZOHc3dzdEWVVpTURFOEdTbFRoM1pXWT0=Peer Schopp; Geschäftsführer Krefeld Pinguine: "Wir haben 6 gute Spiele gemacht - und Iserlohn, wo wir wirklich schlecht waren. Aber dieser Lernprozess gehört dazu. Wir sind mit einem gewissen Selbstverständnis in die DEL gegangen nach so vielen Spielen in der DEL2. Wir haben den Kern zusammengehalten nach dem Aufstieg. 6000 plus wird unser Zuschauerstandard sein in dieser Saison - da hätten sich die Verantwortlichen bei uns vor 15 Jahren darüber gefreut. Wir haben einen tiefen Kader und können gut rotieren." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SUpPb0xsaGxMNU1rbGhGUzZSbnVaUnhVUG11OURqTE1lbVBybnlIYUYzST0=ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurt 2:2 (0:1 i.P.) - Ingolstadt mit Effizienzsorgen, Frankfurt mit starker AuswärtsbilanzAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NHNiMlRDR2dYTjJhS05WQ3BtQ1N5WjBRVjgvd3lxWHFVS282eHhhV1FMdz0=Penalty-Schießen beim Duell ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurt im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dWpKVURKYjFhbndKTkZVSUhmZnJYeGVmQ21Tc2x2bmJhNnpxamt0VDc1WT0=Ein 19-Jähriger sorgt für Furore: Frankfurts Timo Kose schlängelt sich für Frankfurt durch die Ingolstädter Defensive und markiert seinen 3. Saisontreffer.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Ym45MldOQm9WbElGUkZjMEVaQ2VhcE9LYURRZitLWm1acHRCRzJkL1h5OD0=Maksim Matushkin, Kapitän Löwen Frankfurt: "Nach 3 Niederlagen in Serie war das sehr wichtig für uns. Wir spielen auswärts einfach simpler und dreckiger. Zuhause wollen wir manchmal einfach zu viel und wollen es zu fancy machen."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RGNBTVZSSEdGbklQWXVsb01wRU9BM0hmQ1FsYVpVVDJQN2U2MVRpbWR6MD0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportChampions Hockey League | 6. SpieltagMittwoch, 14.10.2026ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - KAC Klagenfurt.PENNY DEL | 9. SpieltagDonnerstag, 15.10.2026ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Krefeld PinguineFreitag, 16.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Iserlohn Roosters - Kölner Haie, Eisbären Berlin - EHC Red Bull München, Löwen Frankfurt - Straubing Tigers, Augsburger Panther - Adler Mannheim, Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6368865