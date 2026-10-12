Rhäzüns (ots) -Wer einen KI-Assistenten nach einer Bäckerei, einem Zahnarzt oder einem Sanitär fragt, bekommt drei bis sieben Namen. Ob ein unabhängiges Geschäft darunter ist, hat der Schweizer Marketing-Software-Anbieter Quaryan in einer monatlichen Studie gemessen. Am 1. Oktober 2026 stellte Quaryan ChatGPT, Gemini, Claude und Perplexity 1728 Alltagsfragen. Jede Antwort glich das Unternehmen mit einem festen Panel von 276 Bäckereien, Zahnärzten, Coiffeuren, Sanitären, Tierärzten und Garagen in Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne und Lugano ab.Nur jedes achte Geschäft nennen alle vier Assistenten114 der 276 Geschäfte (41 Prozent) kamen in keiner einzigen Antwort vor. Nur 33 (12 Prozent) wurden von allen vier Assistenten genannt. Mehr als die Hälfte der Antworten nannte überhaupt keines der Panel-Geschäfte der jeweiligen Stadt und Branche. Stattdessen tauchen Institutionen, Ketten und grosse Marken auf: das Tierspital der Universität Zürich, der TCS bei Garagen, Migros und Coop bei Bäckereien. Die Assistenten unterscheiden sich deutlich. Eine Antwort von Gemini nannte im Schnitt 12,9 Prozent der Panel-Geschäfte ihrer Stadt und Branche, Claude 10,7, ChatGPT 7,9 und Perplexity 5,1 Prozent.Auch zwischen Branchen und Städten gibt es grosse Unterschiede. Tierärzte werden am häufigsten genannt, Coiffeure am seltensten. In Zürich kam keiner der acht Zahnärzte im Panel in 48 Antworten vor. Diese Unterschiede spiegeln aber vor allem die Grösse des Markts: Zürich zählt 564 Coiffeure, Basel nur ein paar Dutzend Tierärzte.Bewertungen, Ranglisten und lokale SEOUm zu sehen, was die genannten Geschäfte gemeinsam haben, verglich Quaryan jedes Geschäft nur mit anderen der gleichen Branche in der gleichen Stadt. Das stärkste Signal ist die Präsenz auf anderen Websites:- Die Hälfte mit mehr Google-Bewertungen wurde 1,7-mal so oft genannt wie die andere Hälfte, bei allen vier Assistenten.- Geschäfte auf den Seiten, die die Assistenten zitieren - etwa local.ch, search.ch, lokale Ratgeber oder Buchungsplattformen -, wurden 2,1-mal so oft genannt.- Grundlagen der lokalen SEO hängen ebenfalls mit Nennungen zusammen (1,4-mal so oft): Stadt und Branche im Seitentitel, strukturierte Daten, ein FAQ.- Keinen messbaren Unterschied machten Öffnungszeiten und Preise als Text auf der Website sowie eine llms.txt-Datei.Die Studie misst einen Zusammenhang, keine Ursache: Geschäfte mit vielen Bewertungen sind oft in jeder Hinsicht bekannter.Bei "Wer ist der beste?" entscheiden fremde SeitenDie meisten Seiten, die die Assistenten zitieren, sind die Websites der Geschäfte selbst (54 bis 60 Prozent). local.ch ist aber mit Abstand die meistzitierte Einzelseite und erscheint in 30 Prozent der Antworten mit Quellen. Bei der Frage nach dem besten Geschäft stand ein genanntes Geschäft in 52 Prozent der Fälle nur auf einer fremden Seite: einem Ratgeber, einer Rangliste oder einem Verzeichnis."Die einzelne Antwort schwankt von Tag zu Tag. Wer überhaupt in der Auswahl ist, bleibt aber erstaunlich stabil, und das sind vor allem Geschäfte, über die auch anderswo im Netz gesprochen wird", sagt [Vorname Name], [Funktion] bei Quaryan. "Wer genannt werden will, sollte zuerst Bewertungen sammeln und auf die lokalen Ranglisten kommen. Technische Details wie eine llms.txt-Datei kommen danach."MethodeDas Panel umfasst 276 unabhängige Geschäfte mit eigener Website, bis zu acht pro Branche und Stadt; Ketten sind ausgeschlossen. 175 Geschäfte wurden zufällig aus OpenStreetMap gezogen. Die übrigen stammen aus OpenStreetMap-Einträgen ohne Website-Angabe, deren Website nachgeschlagen wurde, sowie aus search.ch, local.ch und Listen der Branchenverbände. Pro Branche gibt es vier Fragen in der Sprache der Stadt, ohne Firmennamen. Jede Frage ging dreimal an jeden Assistenten, über die API mit eingeschalteter Websuche. Für die Analyse der Erfolgsfaktoren kamen 428 weitere Geschäfte hinzu. Die Messung wird monatlich wiederholt, der nächste Lauf ist am 1. November 2026.Studie: https://quaryan.com/de/blog/ai-visibility-study-october-2026/Bericht (PDF, Englisch): https://ots.ch/GcfT1TDaten (CSV, Englisch): https://ots.ch/5rMXcZÜber QuaryanQuaryan ist eine KI-Marketing-Plattform für Websites, Apps und Projekte. Sie plant und schreibt Inhalte für Google, KI-Antworten wie ChatGPT, Social Media und Anzeigen an einem Ort. Mit dem kostenlosen ChatGPT-Sichtbarkeits-Check prüfen Unternehmen in rund einer Minute, ob ChatGPT sie nennt. Quaryan wird von der Twin Pines GmbH in Rhäzüns (GR) betrieben.Pressekontakt:Moritz VieliFounder, Quaryan078 904 51 02, moritz@quaryan.comhttps://quaryan.comOriginal-Content von: Twin Pines GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104131/100942865