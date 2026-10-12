DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichte Gewinne - Seoul sehr schwach

DOW JONES--Mehrheitlich mit leicht positiven Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Der negative Ausreißer ist die Börse in Seoul, wo es nach der Feiertagspause am Freitag für den Kospi um 3,0 Prozent nach unten geht. Hier belasten die Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,5%) und SK Hynix (-3,9%). Die Chip-Werte waren am Donnerstag unter Abgabedruck geraten, nachdem die Financial Times berichtet hatte, der Jahresumsatz von OpenAI falle offenbar niedriger aus als bislang signalisiert. Das könne für Halbleiterhersteller eine geringere Nachfrage bedeuten.

Zudem wartet der Markt mit Spannung auf die Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor am Donnerstag, an dem der weltgrößte Chip-Hersteller voraussichtlich das sechste Quartal in Folge Rekordgewinne vermelden wird, da die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin stark ist. Die Aktien von Taiwan Semiconductor liegen 0,4 Prozent im Minus. Dagegen steigen in Hongkong Tencent um 0,5 Prozent und Alibaba rücken um 1,5 Prozent vor.

Für den Hang-Seng-Index geht es um 0,1 Prozent aufwärts, der Shanghai-Composite verliert dagegen 0,1 Prozent. In Tokio ruht zu Wochenbeginn der Börsenandel aufgrund des Feiertages "Tag des Sports".

Leicht stützend wirkt an den Börsen auch der Rückgang der Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent verliert 1,4 Prozent auf 103,22 Dollar. US-Präsident Donald Trump hat eine "Energie-Waffenruhe" im Ukraine-Krieg ausgerufen, auch wenn diese weder von der Ukraine noch von Russland bestätigt wurde. Dagegen belasten die erneuten Angriffe der Huthi-Rebellen in Saudi-Arabien nicht.

Übergeordnet sprechen Markteilnehmer von einer abwartenden Haltung der Teilnehmer. Es stehen im Wochenverlauf eine ganze Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten auf der Agenda. So am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September und das Beige Book der US-Notenbank, am Donnerstag folgen dann die Erzeugerpreise für September. Hier erhoffen sich die Teilnehmer Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dazu legen eine ganze Reihe von US-Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter Intel, 3M, Netflix, Tesla und Texas Instruments.

In Australien geht es für den S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach oben. Bei den Einzelwerten knicken die Aktien der Maas Group um 14,5 Prozent ein und setzten damit den Ausverkauf der vergangenen Woche fort, nachdem der KI-Rechenzentrumsbetreiber Firmus seinen geplanten Börsengang im Wert von 5 Milliarden US-Dollar abgesagt hatte. Firmus verwies dabei auf die anhaltende Marktvolatilität und ungünstige Bedingungen, da die geplante Bewertung bei Investoren auf Skepsis stieß. Maas Group ist mit 3,2 Prozent an Firmus beteiligt.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.780,90 +0,7 +0,8 07:00 Topix 500 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 6.427,21 -3,0 +52,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.245,43 +0,1 -5,4 10:00 Shanghai-Composite 3.809,08 -0,1 -4,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.418,06 +0,3 +16,6 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.025,09 -1,1 -30,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.618,59 +0,6 -3,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1210 +0,1 1,1201 1,1228 -4,6 EUR/JPY 177,38 +0,0 177,31 177,81 -3,6 EUR/GBP 0,8461 -0,0 0,8462 0,8479 -2,9 USD/JPY 158,21 -0,1 158,31 158,34 +1,0 USD/KRW 1.334,09 -0,5 1.340,25 1.342,43 -7,4 USD/CNY 6,6916 -0,0 6,6920 6,6927 -4,3 USD/CNH 6,6927 0,0 6,6927 6,6931 -4,1 USD/HKD 7,8475 0,0 7,8474 7,8475 +0,8 AUD/USD 0,6981 -0,0 0,6982 0,6979 +4,6 NZD/USD 0,5607 -0,0 0,5609 0,5613 -2,6 BTC/USD 83.495,38 -0,1 83.614,55 82.485,00 -4,8 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,25 -1,7 -1,60 91,85 Brent/ICE 103,22 -1,4 -1,50 104,72 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.198,29 +0,1 4,46 4.193,83 Silber 60,95 +0,2 0,14 60,81 Platin 1.694,73 +0,4 7,52 1.687,21 (Angaben ohne Gewähr) ===

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