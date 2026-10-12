Die BYD-Aktie steht nach einer monatelangen Talfahrt an einer entscheidenden Stelle. Vom Rekordhoch bei 159,30 HK$ hat der Kurs mehr als die Hälfte eingebüßt und notiert inzwischen bei 75,60 HK$. Dort treffen eine langfristige Aufwärtstrendlinie und eine wichtige Unterstützungszone aufeinander. Gleichzeitig liefern die Indikatoren erste Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung. Chartanalyse zur BYD-Aktie Seit dem Rekordhoch befindet sich der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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