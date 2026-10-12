Mehr posten, öfter posten: So lautet die gängige Social-Media-Regel. Die Kurzgesagt-Kanäle haben mit dem Gegenteil Erfolg. Die Kanal-Mitverantwortliche Rosa Schneider erklärt, auf welche Kennzahlen sie achtet, wann fertige Skripte im Papierkorb landen und weshalb das Team auf KI verzichtet. Auf dem Youtube-Kanal Kurzgesagt werden seit über zehn Jahren Wissenschaftsthemen erklärt - mit einer Millionenreichweite. Vor einem Jahr hat In a nutshell, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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