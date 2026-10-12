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Breda University: Nicht der Hunger, sondern der Grund für den Einkauf ist ausschlaggebend für Spontankäufe



12.10.2026 / 08:25 CET/CEST

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BREDA, Niederlande, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Während der Welternährungstag am 16. Oktober die weltweite Aufmerksamkeit auf das Essverhalten lenkt, stellt eine neue Studie der BUas den gängigen Ratschlag "Geh niemals hungrig einkaufen" in Frage. Sait Durgun, Forscher im Bereich Freizeit und Veranstaltungen und Mitarbeiter des BUas Experience Lab, untersuchte anhand von realen Supermarktdaten den Einfluss von Hunger und Einkaufsabsicht auf ungeplante Käufe. Im Rahmen der Studie wurden 323 Einkäufer begleitet, 3.819 einzelne Artikel aus ihren Kassenzetteln analysiert und unmittelbar nach dem Einkauf der Hunger auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen. Die begrenzte Reichweite von Hunger Betrachtet man den gesamten Warenkorb, hatte der Hunger keinen signifikanten Einfluss auf ungeplante Käufe. Die einzige Ausnahme: Snacks und Süßigkeiten, wobei jeder Anstieg des Hungergefühls um einen Punkt (auf einer Skala von 0 bis 10) mit einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines ungeplanten Kaufs um 9 % einherging. Auch das Alter spielt eine Rolle Ältere Käufer neigten weniger dazu, ungeplante Einkäufe zu tätigen. Personen ab 55 Jahren gaben in der Studie an, am stärksten unter Hunger zu leiden , tätigten jedoch die wenigsten ungeplanten Einkäufe, was darauf hindeutet, dass Erfahrung und Selbstbeherrschung den körperlichen Appetit überwinden können. Der wichtigste Faktor ist der Einkaufszweck Der mit Abstand aussagekräftigste Indikator war , warum die Besucher hereinkamen. Kunden, die lediglich zum Stöbern gekommen waren, tätigten in 69 % der Fälle ungeplante Einkäufe, gegenüber 24 % bei routinemäßigen Lebensmitteleinkäufen - ein fast neunfacher Unterschied, selbst wenn man den Hunger berücksichtigt. "Der Rat ist ganz einfach", sagt Durgun. "Was man vor dem Betreten des Ladens vorhat, könnte für Spontankäufe eine größere Rolle spielen als der eigene Hunger." Erfahren Sie mehr unter: Man sollte nicht hungrig einkaufen gehen? Eine auf Kaufbelegen basierende Feldstudie zu Hunger, Einkaufsabsichten und Spontankäufen - BUas-Forschungsportal Hinweis für die Redaktion Die Fachhochschule Breda ist eine international ausgerichtete Hochschule, die unter anderem Studiengänge in den Bereichen Freizeit & Veranstaltungen sowie Gastgewerbe anbietet. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/breda-university-nicht-der-hunger-sondern-der-grund-fur-den-einkauf-ist-ausschlaggebend-fur-spontankaufe-302901139.html



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