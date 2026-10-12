Telemedizin unter Beobachtung: Was die geplanten Regeln für Online-Cannabis-Rezepte bedeuten

Cannabis-Rezept aus dem Netz, Lieferung nach Hause: Für viele Patientinnen und Patienten ist das Alltag. Doch ist Telemedizin hier wirklich legal? Und was ändert sich, wenn die Politik die Regeln verschärft? Die wichtigsten Antworten.

Ärztliche Prüfung online, Rezept digital an die Apotheke und Lieferung nach Hause: So kommen heute viele Menschen in Deutschland zu ihrem medizinischen Cannabis. Gleichzeitig will die Bundesregierung die Verordnung per Telemedizin einschränken. Kein Wunder, dass viele unsicher sind, was gilt. Dabei sind die aktuellen Regeln klarer, als es die Debatte vermuten lässt.

Ist ein Cannabis-Rezept per Telemedizin legal?

Ja. Ein Cannabis-Rezept per Telemedizin ist in Deutschland legal (Stand: September 2026). Seit April 2024 gilt medizinisches Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel, sondern als verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Die ärztliche Berufsordnung erlaubt eine Behandlung aus der Ferne, sofern sie ärztlich vertretbar ist. Und Apotheken dürfen medizinisches Cannabis auch versenden.

Ganz unkompliziert und zugleich legal geht das zum Beispiel über CanDoc: Das Cannabis-Rezept lässt sich dort per Online-Fragebogen oder Videosprechstunde anfragen. Legal heißt aber nicht beliebig. Für ein Rezept aus dem Netz gelten dieselben ärztlichen Sorgfaltspflichten wie für eines aus der Praxis.

„Telemedizin ist kein rechtsfreier Raum“, sagt Stefan Fritsch, Gründer und CEO der Grünhorn Gruppe, zu der auch die Telemedizin-Plattform CanDoc gehört. „Ein Rezept ist immer eine ärztliche Entscheidung – online genauso wie in der Praxis. Daran muss sich jeder Anbieter messen lassen.“

Diese Voraussetzungen gelten für ein Cannabis-Rezept

Medizinisches Cannabis dürfen nur Ärztinnen und Ärzte verschreiben. Zahnärzte und Tierärzte sind ausgenommen. Eine bestimmte Facharztrichtung ist nicht nötig. Das Gesetz schreibt auch keine Liste von Erkrankungen vor. Ob eine Therapie medizinisch sinnvoll ist, entscheidet die Ärztin oder der Arzt im Einzelfall – in der Regel mit Blick auf Beschwerden, Vorerkrankungen und bisherige Behandlungen. Einen Anspruch auf ein Rezept gibt es aber nicht.

Strengere Regeln gelten nur, wenn die gesetzliche Krankenkasse zahlen soll. Cannabisblüten übernimmt sie seit dem 30. Juli 2026 allerdings gar nicht mehr. Wer Blüten verordnet bekommt, erhält deshalb in der Regel ein Privatrezept und zahlt selbst.

Medizinisches Cannabis gibt es legal nur in der Apotheke

Das Rezept kann aus einer Arztpraxis stammen oder aus einer telemedizinischen Behandlung. Die Apotheke gibt das Cannabis ab, zur Abholung vor Ort oder per Lieferung. Abgeben darf es nur eine Apotheke – nicht die Plattform selbst. Außerhalb der Medizin erlaubt das Gesetz nur den privaten Eigenanbau und nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen. Einen legalen Verkauf im Laden gibt es in Deutschland nicht.

Wie läuft eine telemedizinische Erstberatung ab?

Am Beispiel von CanDoc , einer Telemedizin-Plattform mit über 180.000 Patientinnen und Patienten (Stand: September 2026), sieht das so aus:

1. Anfrage: Patientinnen und Patienten füllen einen medizinischen Online-Fragebogen aus oder buchen eine Videosprechstunde. Die Angaben zu Beschwerden, Krankengeschichte und bisherigen Behandlungen bilden die Grundlage der ärztlichen Prüfung. Vorab lässt sich in einem Live-Bestand sehen, was in den Partner-Apotheken verfügbar ist. Dort können Patientinnen und Patienten bis zu sechs Wunschprodukte auswählen. Welches Cannabis am Ende verschrieben wird, entscheidet aber die Ärztin oder der Arzt.

2. Ärztliche Prüfung: In Deutschland approbierte Ärztinnen und Ärzte prüfen jede Anfrage einzeln. Sie entscheiden, ob eine Therapie infrage kommt und welches Präparat in welcher Dosis.

3. Rezept und Apotheke: Stellt die Ärztin oder der Arzt ein Privatrezept aus, geht es digital direkt an die gewählte Partner-Apotheke von CanDoc. Kein Download, kein Hochladen. Die Apotheke liefert über DHL.

Daran erkennt man eine seriöse Telemedizin-Plattform

Das Angebot ist groß, die Qualität unterschiedlich. Diese Punkte helfen bei der Orientierung:

Ärztinnen und Ärzte mit deutscher Approbation: Wer verschreibt, sollte klar erkennbar sein.

Echte ärztliche Prüfung: Kein Rezept-Automatismus, kein garantiertes Rezept.

Abgabe nur über Apotheken: Medizinisches Cannabis kommt immer aus einer Apotheke, nie direkt von der Plattform.

Transparenz bei Kosten und Daten: Preise vor der Anfrage, Datenschutz nach DSGVO, vollständiges Impressum.

Keine Werbeversprechen: Seriöse Anbieter werben nicht mit Heilversprechen.

CanDoc arbeitet ausschließlich mit in Deutschland approbierten Ärztinnen und Ärzten, übermittelt Rezepte digital an die gewählte Apotheke und verarbeitet Gesundheitsdaten DSGVO-konform. Die Kosten stehen vorab fest: Der Online-Fragebogen ist kostenlos, die Videosprechstunde kostet 35 Euro, hinzu kommt der Preis des Präparats.

„Bei CanDoc entscheidet immer eine Ärztin oder ein Arzt aus Deutschland – und die Antwort kann auch Nein lauten“, sagt Fritsch. „Genau das macht eine seriöse Versorgung aus.“

Das plant die Bundesregierung – beschlossen ist noch nichts

Das Bundeskabinett hat im Oktober 2025 einen Entwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes beschlossen. Die Regierung begründet ihn mit stark gestiegenen Importen: Im ersten Halbjahr 2025 lagen sie um mehr als 400 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, während die Kassenverordnungen nur im einstelligen Prozentbereich zunahmen. Für die Regierung ist das ein Zeichen: Der Anstieg geht nicht auf schwer kranke Menschen zurück, sondern auf Rezepte, die im Internet ohne persönlichen Arztkontakt ausgestellt werden. Der Entwurf betrifft nur Cannabisblüten, nicht Extrakte:

Erstes Rezept nur nach persönlichem Kontakt: in der Praxis oder bei einem Hausbesuch. Eine Videosprechstunde würde dafür nicht mehr reichen.

Folgerezepte weiter per Telemedizin: wenn es in den letzten vier Quartalen einen persönlichen Kontakt mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt gab.

Kein Versand mehr: Blüten gäbe es nur noch in der Apotheke vor Ort oder über deren Botendienst.

Beschlossen ist davon nichts. Der Entwurf liegt seit Dezember 2025 im Gesundheitsausschuss des Bundestags. Die Koalition ist uneins, ein Termin für die Abstimmung steht nicht fest (Stand: September 2026). Bis zu einer Entscheidung gilt das heutige Recht. Laufende Therapien sind nicht betroffen.

So bereitet sich CanDoc auf die neuen Regeln vor

Der Entwurf verlangt für das erste Rezept einen Besuch in der Praxis oder einen Hausbesuch. Genau diese beiden Wege baut CanDoc gerade auf: Derzeit entstehen drei medizinische Standorte in Deutschland, dazu ist ein spezialisiertes Hausbesuchsangebot geplant. Bereits seit Februar 2026 gibt es neben dem Online-Fragebogen die Videosprechstunde für ein persönliches ärztliches Gespräch.

„Wir richten uns nicht danach, was gerade noch erlaubt ist, sondern danach, was gute Versorgung braucht“, sagt Fritsch. „Deshalb verbinden wir digitale Wege mit persönlicher ärztlicher Betreuung vor Ort – unabhängig davon, wann und in welcher Form das Gesetz kommt. Wer heute bei CanDoc in Behandlung ist, erfährt rechtzeitig, wenn sich etwas ändert.“

Heute legal, morgen im Wandel

Ein Cannabis-Rezept per Telemedizin ist legal – und wird es in veränderter Form wohl auch bleiben. Selbst der aktuelle Entwurf setzt nicht auf ein komplettes Verbot, sondern auf eine Mischung: persönlicher Erstkontakt, danach digitale Folgerezepte. Für Patientinnen und Patienten heißt das: Wer auf einen Anbieter setzt, der schon heute ärztlich sorgfältig, transparent und mit persönlichen Angeboten arbeitet, ist auf die Regeln von morgen vorbereitet.