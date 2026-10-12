DJ Bärbel Bas tritt als SPD-Parteivorsitzende und Arbeitsministerin zurück
DOW JONES--Bärbel Bas tritt von ihren Ämtern als Co-Vorsitzende der SPD und als Bundesarbeitsministerin zurück. "Bärbel Bas hat heute Morgen ihren Rücktritt von Partei- und Ministeramt erklärt", sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch. "Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung. Sie trifft sie aus persönlichen Gründen, die ich zutiefst respektiere."
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.