Der Windkraftanlagenbauer steigerte seinen Auftragseingang im dritten Quartal um 29,5 % auf 2,81 GW. Nach neun Monaten summieren sich die Neubestellungen auf 7,73 GW, ein Plus von 16,1 %. Die Türkei war mit über 900 MW der größte Einzelmarkt im dritten Quartal, während Nordex in den USA seit Jahresbeginn bereits Aufträge über mehr als 1,3 GW verbuchte. Deutschland bleibt ebenfalls ein wichtiger Wachstumstreiber. Rechnerisch entspricht das Bestellvolumen der ersten neun Monate einem Auftragswert von rund 7,2 Mrd. € im Projektgeschäft, ohne Service.
Technisch steht damit eine Erholung an. Mit einem 2027er-KGV ist Nordex angesichts des Wachstums akzeptabel gepreist.
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