NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Er habe in jüngster Zeit Anzeichen von Auftragskürzungen bei den Lieferanten beobachtet, die auf eine im Vergleich zum Vorjahr schwächere Nachfrage hindeuten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der vergangenen Woche habe sich eine stärkere Verlangsamung der Lieferzeiten für das iPhone Pro Max im Vergleich zum iPhone Pro, doch sei dieser Rückgang vor allem auf die internationalen Märkte und weniger auf die USA zurückzuführen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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