Die Verbio-Aktie konnte sich in den vergangenen Handelstagen etwas erholen und notiert am Montag aktuell bei ca. 27,10 €. Seit Juni befindet sie sich allerdings in einem Abwärtstrend. Damals lag der Kurs noch bei etwa 41 €. Nach der deutlichen Korrektur stellt sich die Frage: Welche Perspektiven bietet die Aktie und ist mittelfristig wieder mit Kursen von 40 € zu rechnen? Nächste Entwicklungsphase beginnt Auf dem Kapitalmarkttag am 8. Oktober stellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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