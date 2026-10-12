Berlin (ots) -Nach dem Inkrafttreten des letzten Teils des Apothekenreformpakets im September rückt die nächste zentrale Baustelle der Gesundheitspolitik in den Fokus: die Wettbewerbsbedingungen zwischen heimischen Vor-Ort-Apotheken und ausländischen Versandapotheken. Welche politischen und rechtlichen Stellschrauben jetzt entscheidend sind, diskutiert APOTHEKE ADHOC Redakteurin Lilith Teusch am Dienstag, 13. Oktober 2026 ab 20:15 Uhr mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Standesvertretung und Großhandel. Mit dabei sind ABDA-Präsident Thomas Preis, die CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt und PHAGRO-Vorstandsvorsitzender Marcus FreitagHintergrund ist das klare Bekenntnis von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann auf dem Deutschen Apothekertag: Unterschiedliche Spielräume für nationale und europäische Anbieter verzerren aus seiner Sicht den Wettbewerb. Linnemann stellte den Apotheken Unterstützung für ein echtes "Level Playing Field" in Aussicht. In der APOTHEKE LIVE-Sendung am kommenden Dienstag geht es nun um die Frage, wie dieses Versprechen europarechtlich und praktisch umgesetzt werden kann - und welche Maßnahmen tatsächlich geeignet sind, faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen."Wenn ausländische Konzerne Vorteile nutzen dürfen, die der Vor-Ort-Apotheke per Gesetz untersagt sind, gefährdet das die flächendeckende Versorgung", betont Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC. "Gesundheitsminister Linnemann hat die Problemzone benannt. Wir fragen nach: Welche Stellschrauben kann die Politik jetzt realistisch drehen - und ist ein Rx-Versandverbot EU-rechtlich durchsetzbar?"Die APOTHEKE LIVE-Sendung powered by APOTHEKE ADHOC wird am Dienstag, 13.Oktober ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Zugeschaut werden kann entweder via YouTube (https://www.youtube.com/live/upAGd6rZuC8) oder auf der Plattform von APOTHEKE ADHOC Webinar. (https://webinar.apotheke-adhoc.de/webinar/versandapotheken-online-vorteil-brechen/) Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Studiogäste zu stellen.APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:Constantin Arenspresse@elpato.deELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/6368951