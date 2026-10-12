Guten Morgen, meine Damen und Herren,in den USA läuft ein gewaltiger Investitionsboom. Doch die eigentlichen Gewinner könnten Unternehmen sein, die bislang weniger im Rampenlicht stehen. Während sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Künstliche Intelligenz und Rechenzentren konzentriert, zeichnet sich in der amerikanischen Wirtschaft eine wesentlich breitere Investitionswelle ab.
Allerdings gibt es einen Engpass: Es fehlen die Menschen, die diese Anlagen errichten können. Hoch qualifizierte Elektriker, Spezialisten für Energieinfrastruktur, Klima- und Lüftungstechniker sowie erfahrene Projektteams sind zunehmend gefragt.
Genau hier entsteht eine interessante Konstellation für Anleger. Unternehmen, die über ausreichend qualifiziertes Personal, technisches Know-how und nachweisbare Erfahrung mit komplexen Großprojekten verfügen, können ihre Aufträge selektiver auswählen. Das stärkt ihre Verhandlungsposition und eröffnet Spielraum für höhere Gewinnmargen. Zwei amerikanische Gesellschaften sind dafür besonders gut aufgestellt Weiterlesen...
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