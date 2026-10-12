die von Trump und Putin getroffene Vereinbarung russischer Diesel-Exporte war eine Überraschung und dürfte noch intensiv diskutiert werden. Für die Erdölpreise ergab sich daraus eine Entspannung, obwohl der Konfliktbereich "Iran/Jemen" am Wochenende mit dem Angriff auf den Flughafen in Riad eine neue Eskalationsstufe erreicht hat. Erdöl der Sorte Brent lag am frühen Morgen bis zu ca. 2 % unter dem Freitagsschlusskurs.



Leichte Entspannung ergab sich bei den Anleiherenditen. Der Handel in Asien/Pazifik war uneinheitlich verlaufen. Leichte Verluste in China, Indien und Südkorea, während Australien zugelegt hatte. Daraufhin startet der DAX mit + 0,5 % sehr freundlich.



Die erwarteten Details zum Auftragseingang bei NORDEX kamen schon heraus: Die neuen Aufträge seien weiterhin global breiter gestreut. Die Türkei führte mit einem Volumen von mehr als 900 MW. Aus den USA kamen seit Jahresbeginn Aufträge von mehr als 1,3 GW herein. Man erwartet den weiteren Anstieg des internationalen Anteils, das Geschäft in Deutschland und Europa bleibe stark.



Heute startet die Paris Motor Show (bis 18.10.), passend dazu äußerte sich VW zum Absatz im Q3, Auszug: "Gegenüber dem Vorjahresquartal konnten wir in China in Q3 rund 30 Prozent mehr elektrifizierte Fahrzeuge an unsere Kunden übergeben. Weltweit liegen unsere Auslieferungen nach drei Quartalen rund neun Prozent unter dem Vorjahreszeitraum."



Helmut Gellermann





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