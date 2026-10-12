NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
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