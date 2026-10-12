Chatbots, Copiloten und beeindruckende Demos gibt es inzwischen genug. 2026 wollen Unternehmen vor allem wissen, welche KI-Anwendungen im Arbeitsalltag funktionieren und sich rechnen. Drei Entwicklungen machen deutlich, wohin sich die Diskussion verschiebt. 1. Gefunden werden reicht nicht mehr Menschen stellen ihre Fragen immer öfter einem KI-Assistenten. Sie vergleichen im Dialog und bekommen eine zusammengefasste Antwort statt einer Trefferliste. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n