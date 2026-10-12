118 Quadratkilometer Goldpotenzial: Neun neue Goldziele in Australien!

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Kali Metals meldet neun neue Gold-Zielgebiete auf seinem erweiterten Marble-Bar-Projekt. Die Flächen A bis I verteilen sich über ein rund 118 Quadratkilometer großes Gebiet und vergrößern das Suchgebiet deutlich über die vier bislang bebohrten Vorkommen hinaus. Mitte Oktober soll ein rund zehntägiges Erkundungsprogramm beginnen.
Kali Metals meldet neun neue Gold-Zielgebiete auf seinem erweiterten Marble-Bar-Projekt. Die Flächen A bis I verteilen sich über ein rund 118 Quadratkilometer großes Gebiet und vergrößern das Suchgebiet deutlich über die vier bislang bebohrten Vorkommen hinaus. Mitte Oktober soll ein rund zehntägiges Erkundungsprogramm beginnen.
Neue Ziele aus Bodenproben und Luftbildern
Die neuen Flächen wurden nach Angaben von Kali anhand der jüngsten Bodenproben und zusätzlicher hochaufgelöster Drohnenbilder aus dem Septemberquartal 2026 bestimmt. Bei der Boden-Geochemie werden geringe Goldkonzentrationen im Erdreich gemessen, um darunterliegende mineralisierte Strukturen einzugrenzen. Mit derselben Kombination hatte das Unternehmen zuvor die Vorkommen Tiger I, Tiger II, Churchill und Sherman ausgewählt. Die dort abgeschlossenen Diamantbohrungen lieferten unter anderem 2,6 Meter mit 10,8 Gramm Gold pro Tonne ab 8,7 Metern Tiefe in Bohrloch MBDD004. In MBDD002 wurden ab der Oberfläche 1,8 Meter mit 7,4 g/t Gold gemessen. Managing Director Paul Adams habe erklärt, die bisherigen Ergebnisse hätten die Zielmethode bestätigt und Merkmale erkennen lassen, die mineralisierte von nicht mineralisierten Quarzgängen unterschieden.
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