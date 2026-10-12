Sir Christopher Hohn gehört zu den einflussreichsten Hedgefonds-Managern der Welt. Der britische Investor hat mit TCI Fund Management ein Anlageimperium aufgebaut, das auf einer vergleichsweise einfachen Idee beruht: Nicht die Unternehmen mit dem größten Wachstumspotenzial sind zwangsläufig die besten Investments, sondern jene, die ihre wirtschaftliche Vormachtstellung über Jahrzehnte verteidigen können. Entscheidend sind sogenannte Moats, also dauerhafte Wettbewerbsvorteile, die Konkurrenten auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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