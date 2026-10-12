Deutschlands größter Wohnungskonzern rutscht wieder Richtung Jahrestief. In Berlin knüpft die Linke eine Koalition an die Vergesellschaftung großer Immobilienbestände, Goldman Sachs und ODDO BHF senken ihre Kursziele. Aktionäre setzen auf ein Nein von SPD-Seite - und streiten, was die Wohnungen tatsächlich wert sind.Der Erholungsversuch hat bei Vonovia nur bis zum Vormittag gehalten. Am Morgen lag die Aktie zeitweise noch leicht im Plus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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