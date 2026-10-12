Deutschlands Leitindex hält sich klar oberhalb von 25.000 Punkten. Brent verbilligt sich, nachdem Trump eine Energie-Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew verkündet hat, zudem will Peking weniger Hybridautos nach Europa liefern. Doch Bankbilanzen aus den USA sowie neue Inflationsdaten könnten schon bald für Unruhe sorgen - Anleger bleiben vorsichtig.Billigeres Öl, sinkende Renditen, Entspannung im Handelsstreit mit China: Der DAX knüpft zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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