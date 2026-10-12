Hamburg (ots) -Neuer Guide des Jahreszeiten Verlags führt zu außergewöhnlichen Bars in ganz Europa und zeigt die Trends der aktuellen BarkulturDie besten Bars Europas sind heute weit mehr als Orte für einen guten Drink. Sie sind Geschmackslabore und Ideenwerkstätten, verbinden außergewöhnliche Barkultur mit Design, Atmosphäre und kulinarischem Anspruch. Der neue Guide "Die 111 besten Bars in Europa" des Jahreszeiten Verlags führt zu 111 besonderen Adressen in ganz Europa.Die Auswahl reicht von London, Paris, Wien und Berlin bis nach Bamberg, Danzig, Trondheim oder Graz. Dabei zeigt der Guide, wie vielfältig die europäische Barszene heute ist: In den besten Bars wird fermentiert, destilliert, geklärt und infundiert. Bartender kombinieren ungewöhnliche Aromen, arbeiten mit regionalen und saisonalen Zutaten und entwickeln neue Konzepte für alkoholische ebenso wie für alkoholfreie Drinks.Wie innovativ die deutsche Barszene arbeitet, zeigen unter anderem drei Beispiele: In der Velvet Bar in Berlin kommen Zutaten ins Glas, die in Berlin und Brandenburg gerade wachsen oder haltbar gemacht wurden. Das Team sammelt unter anderem Waldmeister, Walnüsse oder Duftveilchen selbst und verarbeitet sie zu Essenzen für die wöchentlich wechselnde Karte. "From Farm to Glass" gehört zu den Trends, denen der Guide eigene Beiträge widmet.In der Collab Bar in Hamburg steht "Equal Drinking" im Mittelpunkt. Rund die Hälfte der Karte ist alkoholfrei. Für Betreiberin Chloé Merz geht es dabei nicht darum, alkoholische Drinks zu imitieren, sondern mit Säure, Tanninen, Tee, Fermentation, Gewürzen oder Zucker eigenständige, komplexe Geschmackswelten zu schaffen. Die Jahreszeiten Bar im Hotel Vier Jahreszeiten wiederum steht für klassische Hamburger Barkultur. Die nur rund 30 Plätze umfassende Bar verbindet Tradition mit eigenen Kreationen wie dem "Jahreszeiten Royal" oder dem "Hamburg Sour".Über Deutschland hinaus führt die Reise zu Bars mit ganz unterschiedlichem Charakter: vom Speakeasy in Paris oder Palma de Mallorca über innovative Cocktailbars in Athen und Rom bis zu traditionsreichen Hotelbars in London und Venedig. Insgesamt umfasst die Auswahl Adressen in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Polen, Portugal sowie Skandinavien und Großbritannien.Ergänzt werden die 111 Empfehlungen durch Beiträge zu aktuellen "Tresen-Trends". Neben "Farm to Glass" und alkoholfreien Cocktails geht es um herzhafte Aromen, Listening- und Vinyl-Bars sowie die besondere Kunst der Hospitality in Hotelbars. Und auch Cocktailklassiker kommen nicht zu kurz: Der Guide erzählt Anekdoten über Espresso Martini, Cosmopolitan, Negroni und Aperol Spritz und liefert die jeweiligen Rezepte gleich mit.Für die Auswahl haben die Redaktionen erneut ihre unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt: den MERIAN-Blick für besondere Orte, das Gespür von AW Architektur & Wohnen für gutes Design und die Expertise von Der Feinschmecker für Drinks und Kulinarik."Wenn Sie die Tür zu unseren 111 besten Bars in Europa öffnen, tut sich eine neue Welt auf. Bar ist längst nicht mehr gleich Bar. Die besten von ihnen sind heute Geschmackslabore und Ideenwerkstätten, Bühnenbild und Gesamtkunstwerk", schreiben die Chefredakteurinnen Tinka Dippel, Gabriele Heins und Karen Hartwig im gemeinsamen Editorial."Die 111 besten Bars in Europa" umfasst 122 Seiten. Und liegt als Booklet den drei Magazinen bei.Gern senden wir Ihnen Bildmaterial zum Booklet zu.Weitere Informationen: https://www.merian.de/bars-in-europaÜber den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/6369024