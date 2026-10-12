Nordex Group setzt ihren Wachstumskurs beim Auftragseingang fort. Im dritten Quartal 2026 verbuchte der Windkraftanlagenbauer neue Bestellungen über insgesamt 2.810 Megawatt (MW). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem deutlichen Plus von 29,5 Prozent. Besonders auffällig ist die zunehmende Internationalisierung des Geschäfts: Neben Deutschland entwickeln sich die Türkei und die USA zu wichtigen Wachstumstreibern. Auch auf Sicht der ersten neun Monate zeigt sich eine positive Entwicklung. Von Januar bis September 2026 summierte sich der Auftragseingang im Projektgeschäft auf 7.733 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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