Vaduz (ots) -
Mit "Sportimpuls 30+" erhalten Erwachsene ab 30 Jahren vom 27. bis 29. November 2026 die Möglichkeit, verschiedene Sportarten unkompliziert kennenzulernen und auszuprobieren. Das Angebot der Stabsstelle für Sport in Zusammenarbeit mit dem Liechtenstein Olympic Committee (LOC) richtet sich an alle, die wieder mehr Bewegung in ihren Alltag bringen möchten - unabhängig von bisherigen sportlichen Erfahrungen.
Unter dem Motto "Dein Tempo. Dein Sport. Deine Gesundheit." steht bei Sportimpuls 30+ nicht die sportliche Leistung im Vordergrund, sondern die Freude an Bewegung. Die Teilnehmenden können bis zu 10 verschiedene Sportangebote auswählen und kostenlos ausprobieren.
Ob Lauftraining, Schwimmen, Klettern, Padel, Hyrox, Judo oder eine andere Sportart. Fachkundige Leiterinnen und Leiter begleiten die Teilnehmenden und vermitteln einen unkomplizierten (Wieder-)Einstieg. Vielleicht ist genau die richtige Sportart dabei, die sich langfristig in den eigenen Alltag integrieren lässt. Zum Abschluss der Veranstaltung erwartet die Teilnehmenden zudem ein kurzes Referat rund um die Bedeutung von Bewegung und Sport im Alltag.
Weitere Informationen zum Programm, zu den Angeboten und zur Anmeldung sind unter www.llv.li/sportimpuls verfügbar.
Pressekontakt:
Stabstelle für Sport
Jürgen Tömördy
sport@llv.li
T +423 263 63 30
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942875
Mit "Sportimpuls 30+" erhalten Erwachsene ab 30 Jahren vom 27. bis 29. November 2026 die Möglichkeit, verschiedene Sportarten unkompliziert kennenzulernen und auszuprobieren. Das Angebot der Stabsstelle für Sport in Zusammenarbeit mit dem Liechtenstein Olympic Committee (LOC) richtet sich an alle, die wieder mehr Bewegung in ihren Alltag bringen möchten - unabhängig von bisherigen sportlichen Erfahrungen.
Unter dem Motto "Dein Tempo. Dein Sport. Deine Gesundheit." steht bei Sportimpuls 30+ nicht die sportliche Leistung im Vordergrund, sondern die Freude an Bewegung. Die Teilnehmenden können bis zu 10 verschiedene Sportangebote auswählen und kostenlos ausprobieren.
Ob Lauftraining, Schwimmen, Klettern, Padel, Hyrox, Judo oder eine andere Sportart. Fachkundige Leiterinnen und Leiter begleiten die Teilnehmenden und vermitteln einen unkomplizierten (Wieder-)Einstieg. Vielleicht ist genau die richtige Sportart dabei, die sich langfristig in den eigenen Alltag integrieren lässt. Zum Abschluss der Veranstaltung erwartet die Teilnehmenden zudem ein kurzes Referat rund um die Bedeutung von Bewegung und Sport im Alltag.
Weitere Informationen zum Programm, zu den Angeboten und zur Anmeldung sind unter www.llv.li/sportimpuls verfügbar.
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