Goldressource legt um 86% zu - 1,52 Millionen Unzen in Finnland

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Fast verdoppelt: Nordic Resources steigert die Goldäquivalent-Ressource seiner Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte in Finnland um 86% auf 1,52 Millionen Unzen. Besonders spannend: Fast der gesamte modellierte Metallinhalt liegt innerhalb einer möglichen Tagebaugrube. Ein höhergradiger Bereich beginnt zudem direkt an der Oberfläche und könnte einen frühen Abbau erleichtern.
Fast verdoppelt: Nordic Resources steigert die Goldäquivalent-Ressource seiner Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte in Finnland um 86% auf 1,52 Millionen Unzen. Besonders spannend: Fast der gesamte modellierte Metallinhalt liegt innerhalb einer möglichen Tagebaugrube. Ein höhergradiger Bereich beginnt zudem direkt an der Oberfläche und könnte einen frühen Abbau erleichtern.
1,52 Millionen Unzen Goldäquivalent
Die neue Schätzung umfasst 44,0 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 1,07 Gramm Goldäquivalent je Tonne. Daraus ergeben sich 1,52 Millionen Unzen Goldäquivalent. Enthalten sind 1,18
Millionen Unzen Gold, 71.000 Tonnen Kupfer und 3,50 Millionen Unzen Silber.
Goldäquivalent ist eine rechnerische Vergleichsgröße. Dabei werden Gold, Kupfer und Silber entsprechend ihrem angenommenen Wert und ihrer möglichen Gewinnung in eine gemeinsame Goldmenge umgerechnet. Die Kennzahl bedeutet somit nicht, dass Kopsa tatsächlich 1,52 Millionen Unzen reines Gold enthält.
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