Nordex profitiert weiterhin von einer starken globalen Nachfrage: Der Auftragseingang im Q3 stieg um 29,5% yoy auf 2,81 GW, getragen von der Türkei, Deutschland und den USA. Zwar fiel das Auftragswachstum in den 9M 26 moderater aus als im Vorjahr, doch stabile Preise und eine breitere geografische Aufstellung eröffnen vielversprechende Perspektiven. Wir erwarten ein starkes Q3 mit einem Umsatzanstieg um 27% yoy auf EUR 2,17 Mrd. und einem EBITDA von EUR 230 Mio., was einer Marge von 10,6% entspricht. Der hohe Auftragsbestand von Nordex sorgt für eine hohe Umsatzvisibilität und stützt eine weitere Margenausweitung durch eine höhere Kapazitätsauslastung und Skaleneffekte. Die Guidance für FY26 mit einem Umsatz von EUR 8,2-9,0 Mrd. und einer EBITDA-Marge von 8-11% halten wir für sehr wahrscheinlich erreichbar; unsere Schätzungen liegen jeweils im oberen Drittel beider Spannen. Mit Blick nach vorn lautet die zentrale Frage, ob internationale Märkte eine mögliche Abschwächung in Europa ab 2027 kompensieren können. Für den kurzfristigen Ausblick bleiben wir positiv gestimmt, hinsichtlich der Dauer des Zyklus jedoch vorsichtig. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 44,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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