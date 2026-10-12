Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche waren die Finanzmärkte von erhöhter Verunsicherung geprägt, so die Analysten der Helaba.Zunächst habe der europäische Rentenmarkt im Fokus gestanden, denn die Ruhephase sei nicht dauerhaft gewesen. Vor allem französische Staatsanleihen seien wiederholt unter Druck geraten, entsprechend seien die Renditen und Spreads gestiegen, ohne jedoch neue Höchststände zu erreichen. Zusätzliche Unsicherheit sei vom Nahostkonflikt ausgegangen. Meldungen, wonach die USA den Iran erneut angreifen könnten, hätten die Öl- und Gaspreise phasenweise in die Höhe getrieben, ebenso der aufziehende Hurrikan im Golf von Mexiko. In der Folge seien die Aktienmärkte spürbar unter Druck geraten. Ein US-Angriff auf den Iran sei inzwischen wiederum ausgeschlossen worden, was zum Ende der Woche zu einer Beruhigung beigetragen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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