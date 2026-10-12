Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Viel Aufregung an den Anleihemärkten, so die Deutsche Börse AG."Diese Woche war eine Menge los, mit den Top-Themen Ölpreis und Inflation sowie Frankreich", berichte Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handle. Zuletzt habe es aber etwas Entspannung gegeben. Die Renditen seien nicht weiter gestiegen. Ein Grund: die Ankündigung von US-Präsident Trump, den Iran vor den US-Zwischenwahlen nicht mehr anzugreifen. Das habe den Ölpreis fallen lassen, und damit die Inflations- und Leitzinserhöhungssorgen. "Außerdem stiegen die Kurse am US-Anleihemarkt nach einer gut aufgenommenen Versteigerung dreißigjähriger Staatsanleihen", erkläre Brunner. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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