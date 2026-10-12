Düsseldorf (ots) -- Lebensmittelverluste zu reduzieren ist zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von METRO Deutschland. Ergänzend zu Prozessoptimierungen setzt das Unternehmen auf innovative Ansätze zur Verwertung unvermeidbarer Lebensmittelabfälle, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind und daher nicht über Tafeln oder andere Spendenwege weitergegeben werden können.- In einem mehrmonatigen Pilotprojekt mit Omnivore Recycling testet METRO Deutschland einen Recyclingprozess mit Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Die Larven wandeln organische Lebensmittelreste in verwertbare Rohstoffe um.- Das Verfahren führt Nährstoffe aus Lebensmittelresten in den Lebensmittel- und Agrarkreislauf zurück. Dabei entstehen unter anderem Futtermittelrohstoffe und organischer Dünger.Die Verringerung von Lebensmittelverlusten gehört seit Jahren zu den zentralen Nachhaltigkeitszielen von METRO Deutschland, hierbei setzt das Unternehmen beispielsweise auf eine bedarfsgerechte Warensteuerung und optimierte Prozesse. Für unvermeidbare Lebensmittelreste, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind und daher nicht über die Tafeln oder andere Spendenwege weitergegeben werden können, sucht METRO nach innovativen Verwertungslösungen. Ein mehrmonatiger Testlauf ist jetzt mit dem technologieorientierten Aachener Unternehmen Omnivore Recycling gestartet: Hierbei werden organische Lebensmittelabfälle direkt am METRO Großmarkt abgeholt und in ein innovatives Recyclingverfahren mit den Insektenlarven der Schwarzen Soldatenfliege (Black Soldier Fly, BSF) überführt - eine Technologie, die zur stofflichen Verwertung organischer Abfälle eingesetzt wird. Ziel der Kooperation ist es, wertvolle Nährstoffe aus organischen Reststoffen zurückzugewinnen und dem Lebensmittel- und Agrarkreislauf wieder zuzuführen.Futtermittel und Dünger für den NährstoffkreislaufDie im Großmarkt anfallenden organischen Abfälle - darunter Obst, Gemüse sowie verarbeitete Produkte wie Joghurt oder Teigwaren - werden zunächst ausgepackt und sortiert. Fisch- und Fleischabfälle sind vom Verfahren ausgeschlossen. Anschließend werden die Reststoffe zu einem optimierten Futtersubstrat verarbeitet. Dieses Substrat dient als Nahrungsquelle für Insektenlarven, die in speziellen Containern heranwachsen. Die Larven verwandeln die Nährstoffe aus den Lebensmittelabfällen in hochwertige Biomasse, die als alternativer Futtermittelrohstoff für die Geflügel-, Schweine- oder Fischzucht eingesetzt werden kann. Gleichzeitig entsteht aus den Ausscheidungen der Larven organischer Dünger für die Landwirtschaft.Höherwertige Verwertung nach der AbfallhierarchieDas innovative Recyclingverfahren ermöglicht nach der Abfallhierarchie eine höhere stoffliche Verwertung von Lebensmittelabfällen im Vergleich zur gängigen energetischen Verwertung: Statt Lebensmittelabfälle beispielsweise in Biogasanlagen zur Energiegewinnung zu nutzen, werden ihre enthaltenen Nährstoffe beim Verfahren von Omnivore Recycling in alternativen Futtermittelrohstoff und organischen Dünger umgewandelt. Dadurch bleiben wertvolle Ressourcen im Lebensmittel- und Agrarkreislauf erhalten. METRO kann dadurch unvermeidbare Lebensmittelabfälle einer höherwertigen Verwertung zuführen, natürliche Ressourcen schonen und die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeits- und Kreislaufwirtschaftsstrategie weiter vorantreiben.Partner mit internationaler ExpertiseMit Omnivore Recycling arbeitet METRO Deutschland mit einem auf die Verwertung organischer Reststoffe mittels Insekten spezialisierten Unternehmen zusammen. Omnivore Recycling begleitet weltweit Projekte im Bereich der Black-Soldier-Fly-Technologie und verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb entsprechender Anlagen für die Kreislaufwirtschaft. Mehr Infos zum Unternehmen gibt es unter: www.omnivore-recycling.com (https://omnivore-recycling.com/).Die Verwendung des Bildes ist frei bei Nennung der Bildquelle: METRO DeutschlandBild 1: Abholung organischer Lebensmittelabfälle am METRO Großmarkt von Omnivore Recycling.Über METRO DeutschlandDie METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 12 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem international führenden Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel betreibt die Tochtergesellschaft METRO MARKETS einen internationalen Online-Marktplatz für die Bedürfnisse professioneller Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.Mit der Online-Plattform DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitales Serviceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co.KontaktMETRO DeutschlandUnternehmenskommunikationSchlüterstr. 7a || 40235 DüsseldorfTelefon +49 (0)211 6886 1189presse@metro-cc.dewww.metro.deOriginal-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56930/6369088