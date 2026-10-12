Mitteilung der Pareto Securities AS: Nordic Bond Markt hält im dritten Quartal 2026 Kurs auf Rekordjahr, internationale Emittenten stellen 60% des Volumens Der Nordic Bond Markt hat sich in einem Quartal steigender Zinsen als widerstandsfähig erwiesen. Mit einem Primärmarktvolumen von €4,6 Mrd. in 40 Transaktionen war das dritte Quartal 2026 das zweitstärkste dritte Quartal der Marktgeschichte; seit Jahresbeginn summiert sich das Volumen auf €17,3 Mrd. und liegt damit auf dem Niveau des Rekordjahres 2025. Emittenten außerhalb der Nordics stellten erneut 60% des Primärvolumens. Nordic High Yield Spreads schlossen das Quartal leicht enger, obwohl sich die breiteren Kreditindizes Ende September ausweiteten. Anders als im Vorjahr trugen bereits die Sommermonate maßgeblich zum Quartalsvolumen bei. Im Juli und August wurden zusammen €2,7 Mrd. platziert, nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, während das Septembervolumen mit €2,0 Mrd. deutlich unter dem Rekordwert von €3,8 Mrd. aus dem September 2025 blieb. Dem Timing kam dabei entscheidende Bedeutung zu, denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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