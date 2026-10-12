Die Rheinmetall-Aktie steht nach der jüngsten Abstufung durch Berenberg erneut im Fokus. Während Vorstandschef Armin Papperger Ende September selbst Aktien für rund 950 Euro kaufte, nähert sich der Kurs einer wichtigen Unterstützungszone. Zugleich sorgt der Start der Serienproduktion von Radarsatelliten für einen weiteren operativen Impuls.Vorstand kauft Rheinmetall-Aktien Am 29. September erwarb Rheinmetall-Chef Armin Papperger über Xetra ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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