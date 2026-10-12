Leipzig (ots) -Gewalt durch psychisch erkrankte Menschen sorgt nach schweren Straftaten immer wieder für Diskussionen. Doch wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Und erkennt das Hilfesystem rechtzeitig, wenn aus einer schweren Erkrankung ein Risiko für andere werden könnte? Diesen und mehr Fragen geht die neue "exactly"-Reportage vom MDR nach. Zu sehen ist diese ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/exactly/psychisch-krank-und-polizeibekannt-warum-greift-niemand-ein/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8yYjQ0ZTk3YS1iMDk2LTQ3NTEtYWExOC1jMjFmZmQzZGVhNjA), bei MDR Investigativ (https://www.youtube.com/channel/UCZOM0CqaJ5njZB_O-RyQSsw) (ab 17.00 Uhr) sowie am Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Die Amokfahrt in Leipzig Anfang Mai, bei der zwei Menschen starben, hat erneut eine Frage aufgeworfen: Wie gefährlich sind psychisch kranke Menschen, und wie lässt sich frühzeitig erkennen, ob von jemandem eine Gefahr für solche Taten ausgeht? Der Täter von Leipzig soll an einer Psychose gelitten haben. Kurz vor der Tat war er in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden."exactly" beschäftigt sich mit einem Fall abseits der Schlagzeilen: Vor dem Landgericht Leipzig musste sich im Sommer eine 39-jährige Frau verantworten. Ihr wurden mindestens zehn teils schwere Körperverletzungen vorgeworfen. Immer wieder soll sie ahnungslose Menschen unvermittelt angegriffen haben. Die Frau leidet an paranoider Schizophrenie. Das Gericht ordnete schließlich ihre Unterbringung in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus an.Eine Debatte zwischen Freiheit und SicherheitSeit rund zweieinhalb Jahren wird die Frage nach Gewalt durch psychisch erkrankte Menschen verstärkt in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen diskutiert.Ausgangspunkt sei der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gewesen, erklärt Thomas Pollmächer, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sowie Vorsitzender der Kommission "Ethik und Recht". Die Debatte bewege sich im Spannungsfeld zwischen den Grundrechten des Einzelnen und möglichen Zwangsmaßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit. Der Film von Knud Vetten fragt: Wie gut sind psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen versorgt? Wo liegen mögliche Lücken im System? Und wie kann verhindert werden, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und erhöhtem Risiko durchs Raster fallen?Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6369221