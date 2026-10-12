Die Ticketplus-Aktie bietet Chancen durch den wachsenden Markt für digitale Ticketlösungen in Lateinamerika. Steigende Umsätze und die Expansion nach Argentinien sprechen für das Unternehmen, während der negative Cashflow derzeit ein Risiko bleibt. Ticketplus ist ein 2014 in Chile gegründeter Anbieter von Ticketing-Software und Veranstaltungsdienstleistungen. Die Holdinggesellschaft ging im August 2026 zu einem Preis von 8 US-Dollar je Aktie an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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