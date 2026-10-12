Am vergangenen Donnerstag fiel die Nordex-Aktie auf ein neues 6-Monatstief. Doch zum Wochenstart ist sie mit einem Plus von ca. +2% einer der Spitzenreiter im MDAX. Gibt es gute Nachrichten vom deutschen Windkraftkonzern und können Anleger jetzt endlich mit etwas Rückenwind für den Aktienkurs rechnen? Bärenstarke Auftragsentwicklung Beim Windkraftanlagenbauer Nordex gibt es heute frische, sehr positive Neuigkeiten aus dem operativen Geschäft. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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