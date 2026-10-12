Um die ITM Power-Aktie ist es zuletzt ziemlich still geworden. Der Kurs des britischen Wasserstoffunternehmens befand sich in den letzten Wochen auf einer leichten Talfahrt und sackte fast auf 90 GBp ab. Doch zum Wochenauftakt meldet sich die ITM Power-Aktie mit einem starken Lebenszeichen von +6% zurück. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Bessere Zahlen Es gibt zum Wochenauftakt gleich zwei gute Nachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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