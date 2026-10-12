Barclays nimmt die SpaceX-Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 254 US$ in die Bewertung auf. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 162,57 US$ entspricht das einem Potenzial von rund 56%. Ein entscheidendes Argument liefert Starlink: Die Kundenzahl hat sich binnen eines Jahres auf 12 Millionen verdoppelt. Doch die Details zeigen, dass das Wachstum zunehmend über günstigere Preise erkauft wird. Barclays erwartet ein neues Rekordhoch Analyst Anthony ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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