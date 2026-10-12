Der weltweite Ausverkauf an den Anleihemärkten könnte die Geldpolitik grundlegend verändern. Während die Renditen von Staatsanleihen auf langjährige Höchststände steigen, geraten die Zentralbanken in ein Dilemma: Einerseits müssen sie die Inflation bekämpfen, andererseits bremsen die steigenden Finanzierungskosten bereits das Wirtschaftswachstum. Die Märkte übernehmen damit einen Teil der geldpolitischen Straffung. Müssen Fed, EZB und andere Notenbanken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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