Traton meldete für Q3 26 solide Absatzzahlen: Die Auslieferungen stiegen um 10% yoy auf 78,9 Tsd. Fahrzeuge und lagen damit im Rahmen der Konsensuserwartungen. Die Erholung wurde in erster Linie von einer starken US-Nachfrage sowie von Nachholeffekten infolge aufgeschobener Kundenkäufe getragen. International Motors führte das Wachstum mit einem Plus von 48% yoy an, während auch Scania und Volkswagen Truck & Bus Zuwächse verzeichneten. MAN blieb leicht schwächer. Dennoch stieg der Absatz in 9M 26 lediglich um 3% yoy, was die nach wie vor schleppende und uneinheitliche Erholung unterstreicht. Für Q3 erwarten wir einen Umsatz von rund EUR 11,8 Mrd. (+13% yoy) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 820 Mio., was einer Marge von 6,9% entspricht (+50bsp yoy). Während die überalterten US-Lkw-Flotten die Ersatznachfrage stützen, bleiben makroökonomische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen Risikofaktoren. Die chinesische Konkurrenz bei Elektro-Lkw sowie mögliche weitere Anteilsverkäufe durch Volkswagen könnten die Bewertung von Traton belasten. Wir bestätigen unsere VERKAUFEN-Empfehlung (SELL) mit einem Kursziel von EUR 23,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se
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