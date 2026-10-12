Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Nordic Bond Markt hat sich in einem Quartal steigender Zinsen als widerstandsfähig erwiesen, so die Experten von Pareto Securities.Mit einem Primärmarktvolumen von EUR 4,6 Mrd. in 40 Transaktionen sei das dritte Quartal 2026 das zweitstärkste dritte Quartal der Marktgeschichte gewesen; seit Jahresbeginn summiere sich das Volumen auf EUR 17,3 Mrd. und liege damit auf dem Niveau des Rekordjahres 2025. Emittenten außerhalb der Nordics hätten erneut 60% des Primärvolumens gestellt. Nordic High Yield Spreads hätten das Quartal leicht enger geschlossen, obwohl sich die breiteren Kreditindizes Ende September ausgeweitet hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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