Linz (www.anleihencheck.de) - Die Märkte warten diese Woche auf die US-Verbraucherpreise (CPI) für September, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut Analysten der Großbank MUFG dürfte die Gesamtrate im Jahresvergleich bei 3,6% liegen, während die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel im Monatsvergleich nur um 0,2% zulegen sollte. Hauptgrund für die hohe Gesamtrate seien die Energiepreise: Rohöl der Sorte Brent notiere weiterhin bei rund 105 US-Dollar je Fass, nachdem Angriffe der Huthi-Rebellen auf saudische Anlagen die Versorgungslage belasten würden. Die Folgen würden sich am Anleihemarkt zeigen, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zuletzt auf rund 5,3% gestiegen sei. Aus dem Kreis der US-Notenbank würden sich Stimmen mehren, die weitere Straffungsschritte nicht ausschließen würden. Überrasche die Kernrate nach oben, dürften sich diese Erwartungen verfestigen. Falle sie schwächer aus, könnte das den Druck von den Renditen nehmen. (12.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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