Paris (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt verzeichnet ein starkes drittes Quartal, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mittelzuflüsse in UCITS-ETFsDie Zuflüsse im 3. Quartal lagen deutlich über denen des 3. Quartals 2025 (+89,1 Mrd. Euro) und über den 113,6 Mrd. Euro, die im 2. Quartal 2026 verzeichnet wurden. Das gesamte verwaltete Vermögen des europäischen ETF-Markts belief sich Ende September auf 3,2 Billionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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