Mainz (ots) -Die ARD-Reality-Gameshow "Werwölfe" legt weiter zu: Die zweite Staffel erzielt nach nur 17 Tagen bereits 3,3 Millionen Abrufe - 20 Prozent mehr als die erste Staffel im vergleichbaren Zeitraum. Auch die erste Staffel gewinnt weiter hinzu. In den sozialen Netzwerken sorgt die Programmmarke für starke Dynamik und positive Resonanz."Werwölfe" trifft einen Nerv: Seit dem 24. September verzeichnen die Folgen der ARD-Reality-Gameshow insgesamt fast fünf Millionen Abrufe - davon 3,3 Millionen für die aktuelle und weitere 1,6 Millionen für die erste Staffel.Der Erfolg reicht dabei weit über die ARD Mediathek hinaus. Auch in den sozialen Netzwerken entwickelt sich die Programmmarke, für die der Bayerische Rundfunk federführend verantwortlich ist, dynamisch: Durchweg positive Rückmeldungen und eine überdurchschnittlich hohe Interaktionsrate zeigen, wie sehr das Spiel mit List, Täuschung und überraschenden Wendungen sein Publikum begeistert - über alle Ausspielwege hinweg. Auf YouTube erreicht die Auskopplung des Formats "Werwölfe-Special: Creator vs. Cast (https://www.youtube.com/watch?v=niZSTHNf6W8)" bereits rund 600.000 Aufrufe."Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wird von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR produziert. Die Federführung liegt beim Bayerischen Rundfunk.Quelle aller genannten Daten: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen und ANKORDATA; Zensusdaten; local streamviews. Stand 10.10.2026Fotos über www.ard-foto.de und www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6369314