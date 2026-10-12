Agrarrohstoffe verteuern sich rasant und gerade jetzt verschärft sich die Lage: Das Wetterphänomen El Niño gewinnt weiter an Kraft. "Praktisch alle Modelle erwarten eine weitere Verstärkung mit einem Höhepunkt im Herbst 2026", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Hinzu kommen höhere Preise für Energie und Dünger sowie der Ukrainekrieg. In den Supermärkten ist erst ein Teil der Teuerung angekommen, in den nächsten Monaten steht ein weiterer Schub an. Das könnte die Inflation zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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