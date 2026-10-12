Zalando Aktie | Xetra-Spitzenreiter springt über SMA200 | Analyse

Am vergangenen Freitag (09.10.2026) schloss der deutsche Leitindex mit überwiegend positiven Vorzeichen: Auf Xetra notierten 33 Werte im Plus, während lediglich 7 Aktien Verluste hinnehmen mussten.

Eindeutiger Tagesgewinner war die Zalando Aktie (ZAL) mit einem Aufschlag von 4,03 Prozent. Dahinter folgten Siemens Energy (+2,96 - und Siemens (+2,14 - Durch diesen Dynamikschub stellt sich für Anleger die Frage: Ist das der Beginn einer nachhaltigen Trendwende oder droht eine Bärenfalle?

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

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Tagesgewinner im DAX: Die Zalando Aktie sicherte sich am Freitag mit einem Plus von 4,03 % den Spitzenplatz an der Xetra.

Charttechnischer Durchbruch: Der Tagesschlusskurs über der wichtigen SMA200 (23,27 EUR) schaltet das Signal auf neutral/bullisch.

Kurspotenzial bei Bestätigung: Etabliert sich die Aktie über der Hürde von 24,88 EUR, rückt das Schließen des GAPs bei 29,05 EUR in den Fokus.

Chartcheck: Die Zalando Aktie im Detail

Tageschart (Daily): Rückkehr über die 200-Tage-Linie

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Blick auf das Tageschart zeigt die bewegte Historie der letzten Monate:

Jahresauftakt - Dämpfer: Das Hoch im Januar nutzten Anleger rasch für Gewinnmitnahmen. Die Erholung nach dem Tief im März scheiterte bereits an der Widerstandsmarke von 24,00 EUR.

Bodenbildung - Jahreshoch: Nach dem Jahrestief Mitte Mai setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Die Zalando Aktie kletterte über die SMA200 und hielt Rücksetzer an der SMA20 ab. Das Ende Juli markierte Jahreshoch wurde jedoch erneut für Abgaben genutzt.

GAP-Down - Trendwende: Ein deutliches GAP-down warf den Kurs zurück. Nach zwischenzeitlicher Schwäche gelang erst Mitte August die Stabilisierung.

Indikator (Daily) Aktueller Wert Bedeutung SMA 20 22,17 EUR Kurzfristige Unterstützung SMA 50 23,12 EUR Mittelfristiger Support SMA 200 23,27 EUR Schlüsselmarke (am Freitag überschritten)

Prognose Tageschart:

Am Freitag gelang der Zalando Aktie der entscheidende Tagesschluss über der SMA200. Wird dieses Signal heute durch eine weitere grüne Tageskerze bestätigt, hellt sich das Chartbild bullisch auf. Der nächste Schlüsselbereich liegt bei 24,88 EUR - ein Ausbruch darüber festigt das bullische Szenario....

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