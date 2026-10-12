chau, dass mit Suzano einer der Hauptaktionäre der Lenzing AG nicht vollständig bei der Kapitalerhöhung mitgezogen ist, gibt anderen Investoren natürlich zu denken. Ist das jetzt das finale Aufflackern vor dem Ende, war der allgemeine Tenor. Nicht vergessen sollte man aber, dass die Lenzing durch das frische Kapital jetzt erst einmal 3 Jahre Ruhe hat und somit ihre Transformation vom Textilfasergeschäft in einen stärkeren Non-Wovens-Player (Feuchttücher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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