Die Aktiengeschäfte von US-Präsident Donald Trump werfen brisante Fragen auf. Mehr als 21.000 Wertpapiertransaktionen innerhalb eines Jahres, auffällig gut getimte Investments und mögliche Millionengewinne nähren den Verdacht auf Insiderhandel. Der ehemalige Fondsmanager André Stagge nimmt Trumps Depot und die auffälligen Handelsgeschäfte genauer unter die Lupe. Besonders dessen Depotgeschäfte rund um den Iran-Krieg und einen möglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de