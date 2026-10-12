DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks (05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate *** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "The Clean Industrial Deal and a European growth strategy" 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Dinner Speech im Vorfeld des International AI Summit *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

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October 12, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)

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