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Dow Jones News
12.10.2026 14:09 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, 
     Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks 
     (05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu 
     "The Clean Industrial Deal and a European growth strategy" 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September 
     PROGNOSE: -0,8% gg Vm 
     zuvor:  -2,0% gg Vm 
*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Dinner Speech im Vorfeld 
     des International AI Summit 
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q 
 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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